أبطال السعودية الدولية يعودون للمنافسة في بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة

في حين قال جونسون قائد فريق "فور أيسز" الذي يتصدّر ترتيب منافسات الفرق بأربعة انتصارات في 6 بطولات: "كما ذكر غرايم "ماكداويل": يعجبني تأثير الرياح على المنافسات في هذا الملعب في الفترة المسائية، ويجب على ضرباتك أن تكون ذات جودة عالية، وتحديدًا في الضربات طويلة المدى؛ حيث تعتبر مساحة الضرب ضيقة جدًّا، وإذا لم تتمكّن من ذلك فسوف تواجه صعوبة في السيطرة على كرة القولف".