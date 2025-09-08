الأولمبية والبارالمبية السعودية تدشّن الزي الرسمي لفريق السعودية من 2025 حتى 2028
في خطوة لافتة، دشّنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم (الاثنين) الزي الرسمي الجديد للعلامة التجارية "فريق السعودية"، وذلك بالشراكة مع شركة "أسيكس"، بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة أضواء العريفي، وإبراهيم المعيقل، إلى جانب الأمين العام والرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن أحمد باعشن، والمستشار رئيس القسم السياسي في السفارة اليابانية لدى المملكة فوميهيكو غوتو، والمدير العام لشركة "أسيكس" في الشرق الأوسط سيجي هوري، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وشهد الحفل الإعلان عن اعتماد الزي الرسمي للفريق خلال المشاركات الدولية من عام 2025 وحتى 2028، أبرزها: دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي (الرياض 2025)، ودورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026)، ودورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية (لوس أنجلوس 2028).
وأكد عبدالعزيز باعشن أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير الرياضة السعودية، مشيرًا إلى التزام اللجنة بتوفير أعلى مستويات الجودة والابتكار لفريق السعودية للظهور بأفضل صورة محليًا ودوليًا.
وقال باعشن: "الشراكة مع أسيكس تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتطوير القطاع الرياضي من خلال الشراكات التجارية، كجزء من بناء اقتصاد مزدهر وجودة حياة أفضل."
من جانبه، عبّر سيجي هوري عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا التزام "أسيكس" بصناعة أزياء رياضية بجودة عالمية تليق بالرياضيين السعوديين في أهم المحافل الدولية.