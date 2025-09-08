الأولمبية والبارالمبية السعودية تدشّن الزي الرسمي لفريق السعودية من 2025 حتى 2028

في خطوة لافتة، دشّنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم (الاثنين) الزي الرسمي الجديد للعلامة التجارية "فريق السعودية"، وذلك بالشراكة مع شركة "أسيكس"، بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة أضواء العريفي، وإبراهيم المعيقل، إلى جانب الأمين العام والرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن أحمد باعشن، والمستشار رئيس القسم السياسي في السفارة اليابانية لدى المملكة فوميهيكو غوتو، والمدير العام لشركة "أسيكس" في الشرق الأوسط سيجي هوري، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.