سامي الجابر موجهًا رسالته لـ"نيمار": "استمتع يا عزيزي وأمتعنا.. فأنت في زعيم القارة"

وقال الجابر مغردًا من خلال منصة "x": "مبروك لنا كهلاليين وجود نجم كبير بحجم البرازيلي نيمار، لاعب يطمح للحصول على كأس العالم مع المنتخب البرازيلي، وفي قمة النضج الكروي يقبل بعرض الهلال.. دلالة كبيرة على جدية مشروع كرة القدم في المملكة العربية السعودية".