سامي الجابر موجهًا رسالته لـ"نيمار": "استمتع يا عزيزي وأمتعنا.. فأنت في زعيم القارة"

قدَّم لاعب الهلال والدولي السابق سامي الجابر التهنئة لأنصار الأزرق؛ وذلك بعد ظفر نادي الهلال بخدمات قائد منتخب البرازيل لاعب باريس سان جيرمان "نيمار" حتى 2025.
وقال الجابر مغردًا من خلال منصة "x": "مبروك لنا كهلاليين وجود نجم كبير بحجم البرازيلي نيمار، لاعب يطمح للحصول على كأس العالم مع المنتخب البرازيلي، وفي قمة النضج الكروي يقبل بعرض الهلال.. دلالة كبيرة على جدية مشروع كرة القدم في المملكة العربية السعودية".
واختتم الجابر القول موجهًا رسالته لـ"نيمار": "استمتع يا عزيزي، وأمتعنا؛ فأنت في زعيم القارة".