بالفيديو.. احتمالية زيادة عدد الأجانب في دوري روشن للمحترفين لعدد مفتوح

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عبر برنامج "دورينا غير": إن هناك أنباءً عن أنه ستتم زيادة عدد الأجانب في دوري روشن للمحترفين لعدد مفتوح بدايةً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن لن يوجد في الملعب سوى 8 لاعبين فقط".
وسبق أن صرح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأنهم يدرسون بشكل مفصل زيادة عدد اللاعبين الأجانب الموجودين في فرق دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأضاف "المسحل" سابقاً أن هناك دراسة لزيادة عدد اللاعبين إلى 9 أجانب أو 10، حيث إنه حاليًا يوجد في قائمة كل فريق بالدوري السعودي 8 لاعبين أجانب.