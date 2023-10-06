بالفيديو.. احتمالية زيادة عدد الأجانب في دوري روشن للمحترفين لعدد مفتوح

وقال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عبر برنامج "دورينا غير": إن هناك أنباءً عن أنه ستتم زيادة عدد الأجانب في دوري روشن للمحترفين لعدد مفتوح بدايةً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن لن يوجد في الملعب سوى 8 لاعبين فقط".