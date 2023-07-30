البريطاني جيك دينيس يحرز لقب بطولة العالم للفورمولا إي في لندن

جاء حصول جيك دينيس على المركز الثاني في سباق هانكوك لندن إي بري الحافل بالمفاجآت، ليعد كافيًا ليضمن لقب بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي مساء أمس السبت، فيما تبقى سباق آخر ليخوضه قبل تتويجه كأول سائق بريطاني يحقق لقبًا عالميًا على أرض وطنه.
وتمكن دينيس من تجنب اصطدامين وشيكين، وتعرض لضغط هائل من جانب أقرب منافسيه نيك كاسيدي من فريق إنفجن ريسينغ، كما واجه توقف السباق مرتين قبل أن يصبح أول بريطاني يحمل لقب بطولة العالم للفورمولا إي.
ويعدّ هذا اللقب الأول لفريق أندريتي في بطولات الفورمولا إي، إذ شارك الفريق الأمريكي في البطولة منذ بداياتها، كما أنه أول لقب لبطولة العالم يحمله دينيس.
بدأ السائق البريطاني السباق متقدمًا بأربعة وعشرين نقطة عن نيك كاسيدي، والذي حصل على ثلاث نقاط قبل بدء السباق، بفضل تمكنه من الحصول على المركز الأول في سباق التأهيل ليكون أول المنطلقين في السباق.
وتصدر النيوزيلندي المراحل الأولى من السباق قبل أن يتجاوزه مواطنه إيفانز الذي حقق المركز الأول لاحقًا في اللفة 11، ومن ثم انتزع زميله في الفريق سيباستيان بويمي المركز الثاني منه.
أما دينيس فقد تجاوز كاسيدي عندما اقتنص الفرصة في المنعطف الأخير قبل بضع لفّات، ولكن كاسيدي تمكن من العودة إلى الصدارة في منافسة حامية على اللقب العالمي إلا أن المسافة القريبة بين كاسيدي وبويمي أدّت إلى تصادم سيارتي السائقين من فريق إنفجن ريسينغ، فتعرض الجناح الأمامي لسيارة كاسيدي لبعض الأضرار.
ورغم توقفه لإجراء الإصلاحات ثم عودته إلى السباق، لم يتمكن كاسيدي من مواصلة المنافسة مما قضى على آماله بالفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم للسائقين وجاء لصالح دينيس وفريق أفالانش أندريتي.
وفي هذه الأثناء كان باسكال ويرلين من فريق تاغ هوير بورشه للفورمولا إي ينافس على المركز الرابع مع احتدام المنافسة على اللقب، ولكن السائق الألماني تعرّض لتصادم مع جيك هيوز في المنعطف الأول لتلحق أضرار كبيرة بسيارة بورشه التي يقودها بالتزامن مع توقف السباق بسبب مشكلة واجهها ساشا فينستراز بسيارته نيسان.
وتصدّر إيفانز السباق بعد استئنافه بينما حاول دينيس الوصول إلى المركز الثالث الكفيل بحصوله على اللقب. ولكن حركة غير مدروسة قام بها نورمان ناتو من فريق نيسان للفورمولا إي في المنعطف قبل الأخير من اللفة 34 أدت إلى سلسلة من الاصطدامات بين عدة سيارات وبالتالي توقف السباق عند رفع الراية الحمراء.
وعادت مجريات السباق سريعًا حيث بقيت ثلاث لفّات قبل النهاية، وكان على دينيس أن يحافظ على ترتيبه وحسب كي يضمن لقبه العالمي الأول.
وأنهى دينيس السباق ثالثًا وسط جمهور حاشد احتفى بإنجازه، ولكن ترتيبه تغير إلى الثاني بعد إيفانز بسبب عقوبة على أنطونيو فيلكس دي كوستا من فريق تاغ هوير بورشه. واكتمل عقد منصة التتويج بسيباسيتان بويمي من إنفجن ريسينغ.
وجرى تتويج دينيس بطلًا لبطولة العالم للسائقين بمجموع 213 نقطة، إذ لا يستطيع إيفانز بمجموع 176 اللحاق به مهما كانت نتيجة السباق السادس عشر والأخير، وهو ثاني سباقيّ هانكوك لندن إي بري 2023.
وفي تعليقه على الفوز قال جيك دينيس: "لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شعوري، فهذا الفوز يعني لي الكثير وخاصة بعد كل ما حدث أثناء السباق. شعرت بأن الجميع ينافس ضدّنا، ولكننا أصبحنا للتوّ أبطال العالم! إنني سعيد بهذا الإنجاز الذي حققته لنفسي ولفريقي وللجميع – فنحن نستحقه بالفعل."