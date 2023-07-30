البريطاني جيك دينيس يحرز لقب بطولة العالم للفورمولا إي في لندن

وتصدّر إيفانز السباق بعد استئنافه بينما حاول دينيس الوصول إلى المركز الثالث الكفيل بحصوله على اللقب. ولكن حركة غير مدروسة قام بها نورمان ناتو من فريق نيسان للفورمولا إي في المنعطف قبل الأخير من اللفة 34 أدت إلى سلسلة من الاصطدامات بين عدة سيارات وبالتالي توقف السباق عند رفع الراية الحمراء.