جيسوس: الأهم أن تظهر الكرة السعودية بأفضل صورة أمام العالم.. إينيغو مارتينيز: نريد الكأس
أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر، أن مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي 2025، تمثل إضافة جديدة لمسيرته التدريبية في كرة القدم السعودية، حيث خاض عدة نهائيات خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "كل فريق له استراتيجيته الخاصة، ولكن الأهم غدًا أن تظهر الكرة السعودية بأفضل صورة ممكنة أمام العالم".
وأضاف: "نواجه خصمًا صعبًا وقويًا، لكننا جاهزون لهذا النهائي، وواثقون من قدرتنا على الفوز".
وحول غياب النجم السنغالي ساديو ماني، أوضح جيسوس: "ماني لاعب كبير، وغدًا سيشارك لاعب آخر بدلًا منه، وسيسعى لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصار".
من جانبه، عبّر المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز عن سعادته باللعب مع النصر وخوض أول نهائي له مع الفريق، قائلاً: "نحن على أتم الاستعداد للنهائي ونريد أن نحقق الكأس".
وأضاف لاعب برشلونة السابق: "لا تأتي فرص كثيرة للعب المباريات النهائية في حياة لاعب كرة القدم. أشكر جماهير النصر على حفاوة الاستقبال، وأعدهم ببذل أقصى جهد للفوز باللقب".