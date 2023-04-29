"الهلال الخيرية" تُخَصص عوائد إيرادات مباراة الهلال و"أوراوا الياباني" لدعم علاج مرضى شلل الأطفال

يخوض الهلال اللقاء وهو حامل اللقب، ويأمل في الاستفادة من الأرض والدعم الجماهيري الكبير المتوقع، وأن ينهي الشوط الأول لصالحه في الرياض، على أن يخوض الشوط الثاني يوم 6 مايو المقبل في سياتاما في العاصمة اليابانية طوكيو.