"الهلال الخيرية" تُخَصص عوائد إيرادات مباراة الهلال و"أوراوا الياباني" لدعم علاج مرضى شلل الأطفال

في بادرة إنسانية- اجتماعية، خصصت مؤسسة الهلال الخيرية، عوائد إيراداتها من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال ونظيره "أوراوا الياباني"؛ لدعم علاج مرضى شلل الأطفال، عن النادي ومنسوبيه وجماهيره.
يسعى فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم "كبير آسيا" عند الساعة الـ8:30 من مساء اليوم السبت، للحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا، حين يواجه ضيفه أوراوا الياباني على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض في "ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا"، النسخة الـ41.
يخوض الهلال اللقاء وهو حامل اللقب، ويأمل في الاستفادة من الأرض والدعم الجماهيري الكبير المتوقع، وأن ينهي الشوط الأول لصالحه في الرياض، على أن يخوض الشوط الثاني يوم 6 مايو المقبل في سياتاما في العاصمة اليابانية طوكيو.