إعلان القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر غير الربحية

وأوضحت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أن الحضور للجمعية اختياري لأعلى فئتين من أعضاء الجمعية وكذلك أعضاء القوائم المرشحة، أما بقية أعضاء الجمعية العمومية سيكون حضورهم عن بعد عبر منصة الجمعية العمومية.