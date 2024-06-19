إعلان القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر غير الربحية

تلقت إدارة نادي النصر اليوم الأربعاء خطابًا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية يتضمن القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية.
وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي:
إبراهيم عبدالله المهيدب مرشحًا للرئاسة
عبدالعزيز عبدالله العمران مرشحًا لنائب الرئيس
خالد بن وليد المالك مرشحًا للعضوية
ياسر سليمان الخليوي مرشحًا للعضوية
قفاري بن صالح القفاري مرشحًا للعضوية
زياد وهبي سليمان مرشحًا للعضوية
تركي صالح التميمي مرشحًا للعضوية
وستعقد الجمعية العمومية اجتماعها غدًا الخميس عند الساعة (5:00) عصرًا.
وأوضحت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أن الحضور للجمعية اختياري لأعلى فئتين من أعضاء الجمعية وكذلك أعضاء القوائم المرشحة، أما بقية أعضاء الجمعية العمومية سيكون حضورهم عن بعد عبر منصة الجمعية العمومية.
وأشارت أنه يجب على جميع الأعضاء (الدخول) لمنصة الانتخابات لتسجيل الحضور والدخول على رابط الجمعية العمومية.
وذكرت أن تسجيل الدخول عن بُعد إلزامي للجميع، حيث سيتم احتساب النصاب القانوني لعقد الجمعية عبر تسجيل الأعضاء حضورهم في المنصة.
وكشفت اللجنة أنه سيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 21/ 6/ 2024 ولمدة يوم واحد، وذلك من خلال رابط منصة الجمعيـة العمومية الانتخابية.