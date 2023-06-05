خبير الانتقالات: بنزيما يوقع للاتحاد حتى 2025

كشف خبير الانتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما وقّع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد بعقد يمتد حتى عام 2025.
وغرد فابريزيو رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "وقّع كريم بنزيما الجزء الرئيسي من المستندات؛ ليصبح لاعب الاتحاد الجديد، لينضم إلى الدوري السعودي".
وتابع: "سيكون العقد ساري المفعول حتى عام 2025؛ ولكنه سيتضمن أيضًا خيارًا لموسم إضافي".
وأضاف: "كريم يودّع جماهير ريال مدريد، ثم يسافر إلى السعودية".
وكان نادي ريال مدريد الإسباني، قد أعلن رحيل أسطورته الفرنسي كريم بنزيما بعد 14 عامًا قضاها مع النادي الملكي، حقق فيها جميع الألقاب الممكنة؛ حيث فاز بـ25 لقبًا مع "ريال"، بينها دوري الأبطال 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس الملك 3 مرات.
وسجل بنزيما 354 هدفًا لصالح "ريال"، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي خلف رونالدو.