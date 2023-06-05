خبير الانتقالات: بنزيما يوقع للاتحاد حتى 2025

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، قد أعلن رحيل أسطورته الفرنسي كريم بنزيما بعد 14 عامًا قضاها مع النادي الملكي، حقق فيها جميع الألقاب الممكنة؛ حيث فاز بـ25 لقبًا مع "ريال"، بينها دوري الأبطال 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس الملك 3 مرات.