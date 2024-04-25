في ختام آسيوية البلياردو.. تتويج جود بخاري بالبرونزية ولاعبات تايبيه ينتزعن الذهب

وانتزعت لاعبات منتخب تايبيه الذهب والفضة في المنافسات حيث توجت لاعبة تايبيه وينق مينق بذهبية منافسات 9 كرات فتيات بعد فوزها في النهائي على مواطنتها جانق جاجا بنتيجة 2/5 وتوجت لاعبة المنتخب السعودي جود بخاري بالميدالية البرونزية كأول لاعبة سعودية وخليجية وعربية تحصل على ميدالية آسيوية وتوجت لاعبة منتخب كوريا الجنوبية هيو يولم بالمركز الرابع، وفي منافسات 9 كرات سيدات توجت لاعبة منتخب تايبيه شو شن بالميدالية الذهبية بعد فوزها في النهائي على مواطنتها وي تيز بنتيجة 3/7 وحصلت لاعبة منتخب كوريا الجنوبية سيو سو على المركز الثالث، ولاعبة منتخب اليابان كوهير شيرو على المركز الرابع.