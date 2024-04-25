في ختام آسيوية البلياردو.. تتويج جود بخاري بالبرونزية ولاعبات تايبيه ينتزعن الذهب

اختتمت اليوم الخميس، منافسات البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات والفتيات تحت 17 عاماً التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك، بمشاركة أكثر من 70 لاعبة مثلن 12 دولة.
وتوج الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وبحضور الدكتور شينجبنج دينج ممثل سفارة تايبيه في المملكة، أصحاب المراكز الأولى في البطولة.
وانتزعت لاعبات منتخب تايبيه الذهب والفضة في المنافسات حيث توجت لاعبة تايبيه وينق مينق بذهبية منافسات 9 كرات فتيات بعد فوزها في النهائي على مواطنتها جانق جاجا بنتيجة 2/5 وتوجت لاعبة المنتخب السعودي جود بخاري بالميدالية البرونزية كأول لاعبة سعودية وخليجية وعربية تحصل على ميدالية آسيوية وتوجت لاعبة منتخب كوريا الجنوبية هيو يولم بالمركز الرابع، وفي منافسات 9 كرات سيدات توجت لاعبة منتخب تايبيه شو شن بالميدالية الذهبية بعد فوزها في النهائي على مواطنتها وي تيز بنتيجة 3/7 وحصلت لاعبة منتخب كوريا الجنوبية سيو سو على المركز الثالث، ولاعبة منتخب اليابان كوهير شيرو على المركز الرابع.
وتم تتويج اللاعبات وتسليمهن الجوائز المالية للبطولة والتي بلغت 20 ألف دولار.
وقدم الدكتور ناصر الشمري درعاً تذكارية لرئيس الاتحاد الآسيوي محمد النعيمي تسلمه ممثل الاتحاد الآسيوي المحاضر الدولي من هونج كونج جوزيف.
كما اختتمت اليوم دورة حكام السنوكر الدولية والتي أقيمت على هامش البطولة الآسيوية وحصل 4 حكام سعوديين وحكمة سعودية على الشارة الدولية وهم "متعب السبهان وخالد الحربي وعثمان الصديقي ومحمد المقحم ونجلاء النعيمي".