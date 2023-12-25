الأهلي: تذاكر مباراتنا مع الخليج متاحة الآن

قال النادي الأهلي، اليوم الاثنين، إن تذاكر مواجهة الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره الخليج، متاحة الآن.
ويلتقي النادي الجداوي نظيره الخليج، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل.
وطرحت التذاكر في منصة الأهلي أمام الجمهور بـ4 فئات: الموحدة 20 ريالاً، والممتاز 40 ريالاً، والفضي 150 ريالاً والذهبي 400 ريال.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري جامعاً 37 نقطة بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما حصد الخليج 22 نقطة وضعته في المركز العاشر.