"هالاند" مهاجم فريق مانشستر سيتي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

حصل إرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب في الدوري، السبت، بعد موسم أول له في المسابقة، حطم خلاله الكثير من الأرقام القياسية، وسجل أهدافًا غزيرة قادت فريقه إلى تحقيق لقبه الثالث تواليًا.