النصر يفتح ملف الآسيوية أمام الاستقلال الطاجيكي

دشّن فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تدريباته استعداداً لمواجهة ضيفه الاستقلال الطاجيكي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026.