النصر يفتح ملف الآسيوية أمام الاستقلال الطاجيكي

دشّن فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تدريباته استعداداً لمواجهة ضيفه الاستقلال الطاجيكي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026.
وتركزت الحصة التدريبية، التي قادها المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، على الجوانب اللياقية والفنية.
وشملت التدريبات تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا مواجهة الخلود أمس ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، فيما خصص الجهاز الفني تدريبات لياقية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
ويواجه النصر نظيره الاستقلال الطاجيكي، بطل الدوري للمرة الـ13 (رقم قياسي) في الموسم الماضي. وكان الفريقان قد التقيا مرتين سابقاً، انتهت إحداهما بالتعادل، فيما خسر الاستقلال الأخرى. وتقام المباراة يوم الأربعاء على ملعب "الأول بارك" في الرياض.
الجدير بالذكر أن النصر يلعب في المجموعة الرابعة لمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، إلى جانب الاستقلال الطاجيكي، وغوا الهندي، والزوراء العراقي.