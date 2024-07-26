الهلال يخسر ودية صن داونز الجنوب إفريقي في ثالث تجاربه بمعسكره الخارجي بالنمسا

ودخل الهلال المباراة بتشكيلة مؤلفة من: المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وحسان تمبكتي، وخليفة الدوسري، والبرازيلي رينان لودي، وحمد اليامي، رباعي الدفاع، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ثلاثي الوسط، وسالم الدوسري، والبرازيلي ميشيل ديلجادو، الجناحان، خلف المهاجم الوحيد ميتروفيتش.