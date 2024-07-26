الهلال يخسر ودية صن داونز الجنوب إفريقي في ثالث تجاربه بمعسكره الخارجي بالنمسا

خسر فريق الهلال، ثالث تجاربه الودية في معسكره الخارجي بالنمسا، بسقوطه في فخ الخسارة من أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الجمعة، على ملعب ردولف تون شتاديون في النمسا، ضمن معسكر الطرفين، استعداداً لمنافسات الموسم الكروي المقبل.
وفي التفاصيل، جاء الشوط الأول، سلبي النتيجة، حيث فشل الفريقان في زيارة الشباك على الرغم من الفرص التي سنحت لهما للتسجيل.
وشهد الشوط الثاني تسجيل ثلاث أهداف، بدأها فريق ماميلودي صن داونز، عن طريق البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا، وأدرك المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش التعادل للهلال، قبل أن يسجل أوبري موديبا، هدف الفوز لفريق صن داونز.
ودخل الهلال المباراة بتشكيلة مؤلفة من: المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وحسان تمبكتي، وخليفة الدوسري، والبرازيلي رينان لودي، وحمد اليامي، رباعي الدفاع، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ثلاثي الوسط، وسالم الدوسري، والبرازيلي ميشيل ديلجادو، الجناحان، خلف المهاجم الوحيد ميتروفيتش.
يذكر أن الهلال كان قد فاز في مباراتيه التجريبيتين الأولى على نويشتات النمساوي بسداسية نظيفة، والعربي القطري بهدفين دون مقابل.
ويلتقي الهلال في رابع تجاربه الودية بمعسكره الحالي مع فريق كومو الإيطالي يوم 29 يوليو الجاري.