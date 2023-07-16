"الاتحاد" يقترب من إتمام صفقة انتقال نجم ليفربول "فابينيو"

وانضم "فابينيو" لليفربول مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني من موناكو في 2018، وكان عنصرًا أساسيًا في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.