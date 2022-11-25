كأس العالم قطر 2022.. المنتخب السعودي ينشد التأهل لدور الـ16 عبر بوابة بولندا

تدق الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت العاصمة السعودية الرياض فيتجدد "حلم الأخضر" في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022؛ إذ يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي في افتتاح الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 على أرض ملعب المدينة التعليمية، وسط دعم جماهيري سعودي خليجي عربي منتظر للأخضر.
يدخل الأخضر وسط آمال كبيرة بتخطي عقبة بولندا، وبنشوة الانتصار التاريخي على أحد المرشحين لنيل اللقب (المنتخب الأرجنتيني) 2/ 1، والصدارة.
في المقابل يأمل الهداف العالمي "ليفاندوفسكي" ورفاقه تجديد آمال خطف بطاقة التأهل للدور التالي بعد تعثرهم بالتعادل السلبي أمام المكسيك في الجولة الأولى.
وقع المدير الفني للأخضر السعودي "رينارد" في حيرة بعد فقد خدمات اثنين من أعمدة المنتخب، هما ياسر الشهراني وسلمان الفرج، بداعي الإصابة. وبات في حكم المؤكد غياب الثنائي عن مشاركة منتخب بلادهم في مباراة اليوم، والأخيرة أمام المكسيك.
وسرت أنباء عن المفاضلة بين "نواف العابد" و"سامي النجعي" للمشاركة أساسيًّا إلى جانب "محمد كنو" أو "عبدالله عطيف".
كما يعول الأخضر على الثنائي "الحاسم" سالم الدوسري وصالح الشهري الكثير في خط المقدمة بعد تألق "فراس البريكان" في مساندة زملائه في خط الدفاع.
يعيش حارس المنتخب السعودي "محمد العويس" أفضل حالاته الذهنية بعد أن حقق جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين والأخضر، كما أنه (أي العويس) حل ضمن قائمة أفضل 11 لاعبًا في الجولة الأولى، إلى جانب زميله المدافع حسان تمبكتي، التي جاءت باختيار صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويأتي علي البليهي وزميله عبدالإله العمري وسعود عبدالحميد بوصفهم صمام أمان أيضًا أمام العويس.