كأس العالم قطر 2022.. المنتخب السعودي ينشد التأهل لدور الـ16 عبر بوابة بولندا

يعيش حارس المنتخب السعودي "محمد العويس" أفضل حالاته الذهنية بعد أن حقق جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين والأخضر، كما أنه (أي العويس) حل ضمن قائمة أفضل 11 لاعبًا في الجولة الأولى، إلى جانب زميله المدافع حسان تمبكتي، التي جاءت باختيار صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.