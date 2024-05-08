صحيفة تكشف عن 10 لاعبين الأكثر شهرة وشعبية في عام 2024.. نجم النصر "رونالدو" في الصدارة

وتواجد أيضاً بالقائمة البرازيلي "نيمار" لاعب الهلال، فعلى الرغم من أن السنوات القليلة الماضية لم تكن جيدة بالنسبة لنيمار، إلا أنه لا يزال أحد أشهر لاعبي كرة القدم في القرن الحادي والعشرين.