صحيفة تكشف عن 10 لاعبين الأكثر شهرة وشعبية في عام 2024.. نجم النصر "رونالدو" في الصدارة

كشفت تقارير صحفية عن أكثر 10 لاعبين بكرة القدم شهرة وشعبية في العالم لعام 2024، والتي تضمنت لاعبين بالدوري السعودي.
وبحسب صحيفة "givemesport" فقد تصدر نجم نادي النصر السعودي "كريستيانو رونالدو " القائمة كأكثر اللاعبين شعبية وشهرة في العالم في عام 2024، وكأعظم هداف في تاريخ كرة القدم.
وتواجد أيضاً بالقائمة البرازيلي "نيمار" لاعب الهلال، فعلى الرغم من أن السنوات القليلة الماضية لم تكن جيدة بالنسبة لنيمار، إلا أنه لا يزال أحد أشهر لاعبي كرة القدم في القرن الحادي والعشرين.
واشتملت القائمة أيضاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب ميامي الأمريكي الذي جاء ثانياً، و كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
كما جاء بالقائمة أيضاً سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير، وهاري كين نجم بايرن ميونيخ، وايرلينج هالاند،و لويس سواريز نجم إنتر ميامي، والإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد.