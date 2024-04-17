توجهما "عبدالله بن فهد".. "إيكيرمان وشارلوت" بطلا افتتاح كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، السويدي هنريك فون إيكيرمان بلقب شوط السرعة في قفز الحواجز (ارتفاع ـ 1.60 متر)، والفارسة البريطانية شارلوت فراي بلقب شوط الجائزة الكبرى للترويض، وذلك في اليوم الافتتاحي من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.