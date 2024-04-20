تحضيرًا لمواجهة العراق في كأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم السبت تدريباته بعد تغلُّبه أمس الجمعة على منتخب تايلاند بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب جامعة قطر 2 تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، وقُسِّموا خلالها إلى مجموعين، أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على الاستحواذ، أعقبه مناورة مصغرة.
ويؤدي أخضر 23 عامًا حصته التدريبية في تمام السادسة من مساء يوم غد الأحد على ملعب جامعة قطر 2، وسيتاح لوسائل الإعلام تغطية ربع الساعة الأولى منها.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتصدر مجموعته "الثالثة" التي تضم إلى جانبه منتخبات (العراق، تايلاند وطاجيكستان).