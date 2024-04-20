تحضيرًا لمواجهة العراق في كأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب جامعة قطر 2 تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، وقُسِّموا خلالها إلى مجموعين، أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على الاستحواذ، أعقبه مناورة مصغرة.