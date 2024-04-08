الأعلى منذ 11 عاماً.. كأس الدرعية للسوبر السعودي يحقق أعلى عوائد تسويقية للرعايات

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إن العديد من العوامل تجمعت من أجل تحقيق هذه القفزة القياسية على مستوى عوائد "السوبر"، من بينها جودة مسارات العمل التسويقي والخطط المدروسة للاستفادة من إمكانات الكرة السعودية وشعبيتها وتنافسيتها العالية مع مشاركة أبرز النجوم المحليين والعالميين، وهو ما رفع من تنافسية البطولة وجاذبيتها وحقق الكثير من الشراكات الاستثنائية.