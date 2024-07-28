"اتحاد القدم" يكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم الأجنبية لموسم 2024/ 2025

وأوضحت لجنة الحكام أن الخيارات المتاحة لطلب طاقم تحكيم غير سعودي، بأن يكون عدد الحكام أربعة تشمل: حكم ساحة، وحكمًا مساعدًا أول، وحكمًا مساعدًا ثانيًا، وحكم فيديو.