"اتحاد القدم" يكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم الأجنبية لموسم 2024/ 2025

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية للموسم الرياضي 2024-2025.
وحدّد اتحادُ القدم الشروطَ الواجب اتباعها من قبل الأندية الراغبة في طلب جلب حكام؛ وهي:
- رفع طلب الإسناد قبل 14 يومًا، على الأقلّ من موعد لمباراة، سواء على أرض الفريق أو خارجه ودون سقف محدّد.
- في حال قام الناديان بالطلب والتحويل لنفس المباراة، يتمّ قبول الطلب المقـدم أولًا وإعادة الرسوم للنادي الآخر.
- بعد اكتمال الطلب تعمل لجنة الحكام على الاستعانة بأفضل الحكّام الدوليين المتاحين في وقت الطلب.
- في حال تعذّر وصول طواقم التحكيم بسبب ظروف قاهرة، سيتمّ تكليف طاقم تحكيم سعودي مع إعادة المبلغ إلى النادي.
- يجوز للنادي مقدم الطلب إلغاء الطلب قبل "7" أيام، على الأقلّ من موعد المباراة، كما يحقّ للنادي الآخر، إن كان قد سبق وأرسل طلبًا مكتمل الشروط لنفس المباراة، الاحتفاظ بحقّ استمرار طلبه.
وأشار الاتحاد إلى أنّ آلية طلب الحكام تشمل بطولات: كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة دوري المحترفين، وكأس السوبر السعودي.
وأوضحت لجنة الحكام أن الخيارات المتاحة لطلب طاقم تحكيم غير سعودي، بأن يكون عدد الحكام أربعة تشمل: حكم ساحة، وحكمًا مساعدًا أول، وحكمًا مساعدًا ثانيًا، وحكم فيديو.
وذكرت أن تكلفة طلب طاقم التحكيم المؤلف من 4 حكام، ستكون 175 ألف ريال سعودي، وفي حال تمّت إضافة حكم فيديو مساعد، ستتمّ زيادة مبلغ التكلفة إلى 219 ألف ريال سعودي.