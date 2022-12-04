تصريحٌ غريب.. مدرب إنجلترا: جاهزون لركلات الترجيح أمام السنغال!

وحول هذه النقطة قال ساوثغيت: "لم نكن فعّالين في الكرات الثابتة كما كنا نتمنى أن نكون حتى الآن؛ لذلك هناك بالتأكيد المزيد من التحسين المطلوب منا. الكرات الثابتة وحتى ضربات التماس؛ تلك التفاصيل الصغيرة مهمة، وكل فريق في العالم يحاول أن يصبح أفضل وأفضل في كل وقت".