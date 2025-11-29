بحضور الأمير فهد بن جلوي.. إيقاد شعلة أولمبياد ميلانو– كورتينا 2026

أُوقدت شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026 في مدينة أولمبيا باليونان، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ورئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوڤنتري، وذلك خلال الحفل الرسمي لإطلاق مسيرة الشعلة قبل توجهها إلى الدولة المستضيفة.
وشهدت مراسم إيقاد الشعلة توقيع اتفاقية الهدنة الأولمبية بين اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، التي تؤكد قيم السلام ودور الرياضة في التقريب بين الشعوب.
ويأتي الحضور السعودي في هذه المناسبة بالتزامن مع الاستعداد للمشاركة الثانية في تاريخ المملكة بالألعاب الأولمبية الشتوية، بعد مشاركتها الأولى في بكين 2022، التي مثّل المملكة خلالها اللاعب فائق عابدي في رياضة التزلج الألبي، كأول سعودي يشارك في تاريخ الألعاب الشتوية.
وتواصل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برامج الإعداد والتحضير لمشاركة المملكة المقبلة في ميلانو–كورتينا 2026، والتي تأهّل لها حتى الآن كل من فائق عابدي في رياضة التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة (Giant Slalom)، وراكان علي رضا في رياضة التزلج الريفي.