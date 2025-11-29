بحضور الأمير فهد بن جلوي.. إيقاد شعلة أولمبياد ميلانو– كورتينا 2026

ويأتي الحضور السعودي في هذه المناسبة بالتزامن مع الاستعداد للمشاركة الثانية في تاريخ المملكة بالألعاب الأولمبية الشتوية، بعد مشاركتها الأولى في بكين 2022، التي مثّل المملكة خلالها اللاعب فائق عابدي في رياضة التزلج الألبي، كأول سعودي يشارك في تاريخ الألعاب الشتوية.