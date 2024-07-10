منافسات نارية في الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وتتصدر هذه البطولات فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الأسبوع الثاني، بالإضافة إلى بطولة Free Fire التي تشهد مشاركة 18 فريقاً محلياً وعالمياً يتنافسون على جائزة قدرها مليون دولار أمريكي. وتبدأ منافسات Free Fire يوم الأربعاء، وتُقام يومياً حتى الوصول إلى النهائي المنتظر يوم الأحد (14 يوليو)، حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 300 ألف دولار أمريكي.