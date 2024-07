منافسات نارية في الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وسيواجه فريق Liquid Echo (الفلبين)، الذي أنهى مرحلة المجموعات دون هزيمة، نظيره فريق Falcon Esports (ميانمار) في مواجهة آسيوية من الطراز الرفيع. بينما يواجه Falcons AP.Bren (الفلبين)، الذي لم يُهزم في الجولة الأخيرة، نظيره فريق See You Soon (كمبوديا) في أجواء حماسية منتظرة.