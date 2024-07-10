منافسات نارية في الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

بعد بداية مثيرة تضمنت بعض أروع العروض والمنافسات المثيرة، تعود بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بنسختها الأولى إلى دائرة الأضواء العالمية يوم الأربعاء بسلسلة أخرى من المباريات الملحمية المقررة في الأسبوع الثاني.
وتقام البطولة على مدار ثمانية أسابيع حتى 25 أغسطس في بوليفارد ریاض سيتي، وتمثل احتفالاً عالمياً بروح المنافسة وشغف الألعاب الإلكترونية. ويجمع الحدث، الذي يُعد الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية، أفضل الأندية واللاعبين في العالم وجهاً لوجه لفرصة الفوز بجوائز قياسية في 22 بطولة عبر 21 لعبة شهيرة على مستوى العالم.
ومع ختام الأسبوع الأول بنتائج مثيرة في بطولات Call of Duty: Warzone و League of Legends، يستعد عشاق الألعاب لخمسة أيام أخرى من المواجهات الملحمية عبر ثلاث مسابقات ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، من بينها لعبة Mobile Legends: Bang Bang.
وبعد أربعة أيام من منافسات دور المجموعات الأسبوع الماضي، تدخل المسابقة التي تبلغ جائزتها 3 ملايين دولار إلى الأدوار الإقصائية، حيث تتنافس ثمانية فرق في الدور ربع النهائي يومي الأربعاء والخميس قبل المراحل الأخيرة.
وسيواجه فريق Liquid Echo (الفلبين)، الذي أنهى مرحلة المجموعات دون هزيمة، نظيره فريق Falcon Esports (ميانمار) في مواجهة آسيوية من الطراز الرفيع. بينما يواجه Falcons AP.Bren (الفلبين)، الذي لم يُهزم في الجولة الأخيرة، نظيره فريق See You Soon (كمبوديا) في أجواء حماسية منتظرة.
وفي ربع نهائي مسابقة Mobile Legends: Bang Bang التي تقام بنظام الأفضل من 5 مباريات، يواجه فريق Selangor Red Giants (ماليزيا) نظيره Fire Flux Esports (تركيا)، بينما يتلاقى NIP Flash (سنغافورة) ضد HomeBois (ماليزيا).
وتستأنف بطولة Dota 2 Riyadh Masters منافساتها أيضاً اليوم الأربعاء، ما يعد بمزيد من الإثارة والتنافس في الأيام القادمة. ومع ختام منافسات المرحلة تمهيدية، ستتنافس مجموعتان من ثمانية فرق في كل مجموعة بنظام الدوري المصغر من أفضل مباراتين من أصل ثلاث مباريات بدءاً من الأربعاء إلى الأحد لمعرفة الفرق التي ستتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.
وتتصدر هذه البطولات فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الأسبوع الثاني، بالإضافة إلى بطولة Free Fire التي تشهد مشاركة 18 فريقاً محلياً وعالمياً يتنافسون على جائزة قدرها مليون دولار أمريكي. وتبدأ منافسات Free Fire يوم الأربعاء، وتُقام يومياً حتى الوصول إلى النهائي المنتظر يوم الأحد (14 يوليو)، حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 300 ألف دولار أمريكي.