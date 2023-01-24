يستعدّ للمشاركة أمام باريس.. "ساديو ماني" يعود لتدريبات بايرن ميونيخ

وتابع حديثه: "إذا سارت الأمور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرًا للمشاركة ضد باريس، مضيفًا أن هناك فرصة ضئيلة للمشاركة في لقاء الذهاب"، بالعاصمة الفرنسية 14 فبراير المقبل، قبل أن يستضيفه خلال الثامن من مارس في ميونيخ.