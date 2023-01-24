يستعدّ للمشاركة أمام باريس.. "ساديو ماني" يعود لتدريبات بايرن ميونيخ

عاد السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى تمارين بطل ألمانيا، مع استمرار تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022.
ونشر حساب الفريق الألماني على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر خروج "ماني" إلى ملعب التدريبات المحاط بالثلوج وهو أمام الكاميرا يقول: "إنه شعور جميل، العودة بعد عطلة جميلة وطويلة".
وتعرّض ماني لإصابة في ساقه اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على ضيفه فيردر بريمن في 8 نوفمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية حرمته من المشاركة مع بلاده في المونديال الذي انطلق بعد 12 يومًا من الانتكاسة.
وقال يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ، في وقت سابق من الشهر الحالي: "إن لاعب ليفربول الإنجليزي السابق قد يعود في موعد أبكر ومن المتوقع؛ ما قد يجعله جاهزًا لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا".
وتابع حديثه: "إذا سارت الأمور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرًا للمشاركة ضد باريس، مضيفًا أن هناك فرصة ضئيلة للمشاركة في لقاء الذهاب"، بالعاصمة الفرنسية 14 فبراير المقبل، قبل أن يستضيفه خلال الثامن من مارس في ميونيخ.