سلمان الفرج أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب دوري المحترفين

أصبح سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، منذ انطلاقته موسم 2008 / 2009، وبمختلف مسمياته.
وبات الفرج الأكثر تتويجًا بلقب دوري المحترفين على مدار تاريخه، بعد أن رفع عدد ألقابه إلى ثمانية عقب تتويج فريقه أمس بلقب المسابقة.
وكتب الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة (إكس): "القائد سلمان الفرج الأكثر تتويجًا بلقب دوري روشن السعودي بـ8 مرات".
وكان الهلال قد حسم المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، قبل 3 جولات من النهاية، بعد بلوغه النقطة الـ 89، إثر فوزه على الحزم 4-1، يوم أمس السبت، ضمن الجولة الـ 31 من الدوري.