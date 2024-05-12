سلمان الفرج أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب دوري المحترفين

وكان الهلال قد حسم المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، قبل 3 جولات من النهاية، بعد بلوغه النقطة الـ 89، إثر فوزه على الحزم 4-1، يوم أمس السبت، ضمن الجولة الـ 31 من الدوري.