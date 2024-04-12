انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر 2024 الاثنين المقبل

وبعد غيابها عن النسخة الأولى من عام 2013 تشارك قطر في هذه البطولة للمرة الخامسة على التوالي. وسوف يستقبل أصحاب الأرض منتخب إندونيسيا في المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى، وذلك عند الساعة الـ6:30 مساء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.