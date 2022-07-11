صحيفة "برازيلية": "الهلال" يرفض التفريط في "بيريرا" ولو على سبيل الإعارة

وتابعت الصحيفة تقريرها أن الهلال يرفض التفريط فى اللاعب ولو على سبيل الإعارة، حيث حاول النادى البرازيلي في السابق استعارة اللاعب مع خيار الشراء، لكن الهلال رفض الأمر.