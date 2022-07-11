صحيفة "برازيلية": "الهلال" يرفض التفريط في "بيريرا" ولو على سبيل الإعارة

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن نادي بوتافوغو البرازيلي ما زال يرغب في التعاقد مع البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الهلال .
وبحسب موقع "fogaonet" البرازيلي فإن إدارة بوتافوغو تعلم أن صفقة بيريرا هى الأكثر صعوبة بسبب رغبة الهلال في استمرار اللاعب .
وتابعت الصحيفة تقريرها أن الهلال يرفض التفريط فى اللاعب ولو على سبيل الإعارة، حيث حاول النادى البرازيلي في السابق استعارة اللاعب مع خيار الشراء، لكن الهلال رفض الأمر.
وانضم بيريرا للهلال فى صيف 2021 قادمًا من وست بروميتش ألبيون، بصفقة قدرت بحوالى 15 مليون يورو.
ونجح الهلال، هذا الموسم في التتويج بلقب دورى كأس المحترفين للمرة الثالثة على التوالي على حساب الاتحاد في الجولات الأخيرة من الموسم.