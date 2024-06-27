الأهلي: الثاني والثالث من يوليو المقبل.. موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين

وأشار الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إلى أنه تم قبول قائمة المرشح خالد العيسى الغامدي وقائمة المرشح أحمد جنة، وقائمة المرشح أحمد الحصيني، بينما تم استبعاد قائمة المرشح ماجد العتيبي.