الاتفاق يواصل الاستعداد في سادس أيامه بمعسكر إسبانيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، تحضيراته للموسم الجديد في معسكر مغلق بمدينة "لا مانغا" في إسبانيا، على فترتين.
ففي الفترة الصباحية، استأنف الفريق تمرينه في اليوم السادس من المعسكر بحصة صباحية في الصالة الرياضية لرفع مستوى لياقة اللاعبين بعدد من تمرينات الإطالة العضلية وتمارين المقاومة.
واشتملت الفترة المسائية، على تمارين تكتيكية، حيث تدرب اللاعبون على أرض الملعب بالكرة بعد تقسيمهم إلى مجموعات لتنفيذ عدد من الخطط والتكتيكات التي طلبها منهم المدير الفني ستيفن جيرارد وجهازه الفني.
ويقص الاتفاق شريط مبارياته في الموسم الكروي الجديد 2024/2025، بمواجهة الشباب على ملعبه، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.