الأهلي يعاود اهتمامه بالتعاقد مع مدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي

لا يزال مسؤولو النادي الأهلي يبدون اهتمامهم بالتعاقد مع الكونغولي تشانسيل مبيمبا، مدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر موقع LaMinuteOM" " أن النادي السعودي مهتم بكسب خدمات مبيمبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق.
وسبق أن أفادت تقارير صحفية بأن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث في البطولة السعودية بالموسم الماضي، يستعد لتقديم عرض ضخم للحصول على خدمات قائد الكونغو الديمقراطية.
وأشارت صحيفة "La Provence" إلى أن إدارة أولمبيك مارسيليا تخطط للاستغناء عن خدمات مبيمبا، وهم في انتظار عرض من الدوري السعودي للاعب.
ويسعى النادي الأهلي إلى التعاقد مع تشانسيل مبيمبا بهدف تعزيز دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية التي اقتربت من فتح أبوابها.
ينتهي عقد تشانسيل مبيمبا (29 عامًا)، مع أولمبيك مارسيليا في يونيو 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022، من بورتو في صفقة انتقال حر.