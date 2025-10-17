مدرب القادسية: التوقف الدولي قلّص فترة التحضير.. ونيوم يملك هجومًا خطيرًا

في إطار الاستعدادات للجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025–2026، أكد مدرب فريق القادسية، الإسباني ميشيل جونزاليس، أن فترة التوقف الدولي منحت الفريق وقتًا أقصر للتحضير، لكنها كانت مفيدة على صعيد العمل الجماعي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب قبل لقاء فريقه المرتقب أمام نادي نيوم، حيث أوضح أن الفريق استفاد من التوقف، خاصة في متابعة حالات اللاعبين المصابين وتجهيزهم بدنيًا بشكل مناسب، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي بدأ فعليًا قبل يومين فقط من المواجهة.
وقال جونزاليس: "ندرك تمامًا أن المباراة ستكون قوية أمام خصم يملك مدربًا يتمتع بكفاءة عالية في توظيف لاعبيه بأفضل شكل ممكن، كما أن فريق نيوم يعيش فترة تصاعدية من حيث الأداء، ويملك خط هجوم قوي وإمكانات كبيرة داخل الملعب".
واختتم حديثه بالتأكيد على جاهزية الفريق لخوض اللقاء، قائلًا: "نعرف صعوبة المواجهة، ونتعامل معها بتركيز وجهد عالٍ، نهدف إلى الحفاظ على مركزنا الحالي ونسعى للوصول إلى مركز أفضل، اللاعبون يدركون أهمية المواجهة، ونحن نعمل معهم يوميًا لتحقيق هذا الهدف".