دوري أبطال آسيا على SSC عبر باقة الرياضة من "شاهد" وGOBX

بعد ختام بطولة كأس أمم آسيا في قطر، تعود الإثارة من جديد لملاعب كرة القدم الآسيوية على قنوات SSC التي ستنقل حصرياً داخل المملكة العربية السعودية بدءاً من هذا الأسبوع الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا وذلك عبر باقة الرياضة من منصة "شاهد" وGOBX.
وكانت الأندية السعودية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا (الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء) قد نجحت في الوصول إلى دور الستة عشر من هذه البطولة، وتسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة.
وتتوفر كافة تفاصيل الباقات للراغبين بالاشتراك والاستمتاع بهذه البطولات وغيرها من المنافسات عبر الموقع الرسمي لـ "شاهد".