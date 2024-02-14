دوري أبطال آسيا على SSC عبر باقة الرياضة من "شاهد" وGOBX

وكانت الأندية السعودية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا (الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء) قد نجحت في الوصول إلى دور الستة عشر من هذه البطولة، وتسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة.