غدًا.. قرعة دوري الدرجة الثانية السعودي لموسم 2023-2024

وتم تقسيم الأندية إلى 16 مستوى حسب نتائج الموسم الماضي. وجاء في المستوى الأول فريقا نجران والساحل، وبالمستوى الثاني الشعلة وبيشة، وبالمستوى الثالث الكوكب وطويق، وبالمستوى الرابع النعيرية والصقر، وبالمستوى الخامس الزلفي وجرش، وبالمستوى السادس الروضة وعرعر، وبالمستوى السابع الجيل والسد، وبالمستوى الثامن الانتصار ووج، وبالمستوى التاسع الدرعية والريان، وبالمستوى العاشر التقدم والأنصار، وبالمستوى الحادي عشر حطين والوشم، وبالمستوى الثاني عشر اللواء والشعيب، وبالمستوى الثالث عشر القوس والصقور، وبالمستوى الرابع عشر مضر والنور، وبالمستوى الخامس عشر الجبيل وعفيف، وبالمستوى السادس عشر الحوراء والنجوم.