غدًا.. قرعة دوري الدرجة الثانية السعودي لموسم 2023-2024

تُجرى غدًا الاثنين بالرياض قرعة الدوري السعودي للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2023-2024، بمشاركة 32 فريقًا.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 15 سبتمبر المقبل، وسيتم تقسيم الأندية الـ32 إلى مجموعتين، على أن يتأهل الأول من كل مجموعة إلى دوري يلو، فيما يلعب الثاني من كل مجموعة مباراة فاصلة من ذهاب وإياب لتحديد الصاعد الثالث.
وفي المقابل يتم هبوط أصحاب المركزَيْن الـ15 والـ16 من كل مجموعة إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة.
وتم تقسيم الأندية إلى 16 مستوى حسب نتائج الموسم الماضي. وجاء في المستوى الأول فريقا نجران والساحل، وبالمستوى الثاني الشعلة وبيشة، وبالمستوى الثالث الكوكب وطويق، وبالمستوى الرابع النعيرية والصقر، وبالمستوى الخامس الزلفي وجرش، وبالمستوى السادس الروضة وعرعر، وبالمستوى السابع الجيل والسد، وبالمستوى الثامن الانتصار ووج، وبالمستوى التاسع الدرعية والريان، وبالمستوى العاشر التقدم والأنصار، وبالمستوى الحادي عشر حطين والوشم، وبالمستوى الثاني عشر اللواء والشعيب، وبالمستوى الثالث عشر القوس والصقور، وبالمستوى الرابع عشر مضر والنور، وبالمستوى الخامس عشر الجبيل وعفيف، وبالمستوى السادس عشر الحوراء والنجوم.
وكانت أندية (مضر، النور، الجبيل، عفيف، الحوراء والنجوم) قد تأهلت من دوري الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، فيما هبطت من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى أندية (نجران، الساحل والشعلة).