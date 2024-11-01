الرياض تشهد انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرة في المملكة

وتضمّ نهائياتُ بطولة رابطة المحترفات للتنس 2024م، أفضلَ اللاعبات المصنفات عالميًّا؛ حيث تشارك في "فئة الفردي" البيلاروسية "أرينا سابالينكا" المصنفة الأولى عالميًّا، والبولندية "إيغا شفيونتيك" المصنفة الثانية عالميًّا وحاملة اللقب عام 2023م، والأمريكيتان "كوكو جوف، وجيسيكا بيجولا"، والإيطالية "جاسمين باوليني"، والكازاخستانية "إيلينا ريباكينا"، والصينية "شينغ كينوين"، والتشيكية "باربورا كريتشيكوفا"، إلى جانب مشاركة أفضل 8 فرق زوجية في التصفيات؛ وهي: "اللاتفية إيلينا أوستابينكو، والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك" والكندية غابرييلا دابروفسكي، والنيوزيلندية إيرين روتليف، وشيه سو وي "تايبيه- الصين" والبلجيكية إليز ميرتينز، والإيطاليتان: سارة إيراني، وجاسمين باوليني، والأمريكيتان: ديزيراي كراوتشيك، وكارولين دولهايد، والأمريكية نيكول ميليشار - مارتينيز، والأسترالية إيلين بيريز، وهاو- تشينغ تشان "تايبيه- الصين"، والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، والأمريكية تايلور تاونسند، والتشيكية كاترينا سينياكوفا".