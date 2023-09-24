كأس خادم الحرمين الشريفين: الحزم يتأهل لدور الـ 16 على حساب العربي

أهداف المباراة في الشوط الأول سجلها للحزم كلٌ من فايز سليماني في الدقيقة 10 ثم يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 15 ثم محمد الثاني الهدف الثالث في الدقيقة 30 وسجل للعربي اللاعب دييفو ميراندا في الدقيقة 45+3.