كأس خادم الحرمين الشريفين: الحزم يتأهل لدور الـ 16 على حساب العربي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم فوزًا على شقيقه العربي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الحزم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الحزم.
أهداف المباراة في الشوط الأول سجلها للحزم كلٌ من فايز سليماني في الدقيقة 10 ثم يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 15 ثم محمد الثاني الهدف الثالث في الدقيقة 30 وسجل للعربي اللاعب دييفو ميراندا في الدقيقة 45+3.
شوط المباراة الثاني شهد هدفًا لصالح العربي جاء عن طريق محترفه جوبسون سوزا في الدقيقة 72 قبل أن يقرر حكم المباراة إلغاءه بعد الرجوع إلى تقنية الـ VAR كما شهدت المباراة بطاقة حمراء للاعب العربي أحمد المولد في الدقيقة 82.