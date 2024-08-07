منافِسة البطلة السعودية على البرونز: بطلة إيران ألهمها أولمبياد "ريو 2016".. وهذه مشاركتها الأولى

وتطمح "مبينا" لتحقيق إنجاز في أولى مشاركاتها بعد أن تمكنت من الوصول إلى هذا الحد من المنافسة بعد هزيمتها بطلة سيشل في الدور ثُمن النهائي، ثم التفوق على بطلة إسبانيا في الدور ربع النهائي، قبل أن تتلقى خسارة أمام بطلة الصين في نصف النهائي، والتحول للعب على الميدالية البرونزية.