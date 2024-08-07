منافِسة البطلة السعودية على البرونز: بطلة إيران ألهمها أولمبياد "ريو 2016".. وهذه مشاركتها الأولى

تتبارى البطلة السعودية دنيا أبو طالب مع نظيرتها الإيرانية مبينا نمتزاده على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 49 كجم لرياضة التايكوندو خلال المنافسات القائمة في الدورة الأولمبية الصيفية باريس 2024.
وتلتقي البطلة السعودية نظيرتها الإيرانية اليوم الأربعاء في حدود الساعة الـ9:19 دقيقة مساء، والفائز يحصل على الميدالية البرونزية، ويعانق المجد الأولمبي.
تشارك البطلة الإيرانية لأول مرة في الدورات الأولمبية الصيفية بعد أن تمكنت من حجز مقعدها في التصفيات الآسيوية مارس الماضي، وتحقيق حلم طفولتها منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها، وشاهدت لأول مرة أولمبياد ريو 2016.
وتطمح "مبينا" لتحقيق إنجاز في أولى مشاركاتها بعد أن تمكنت من الوصول إلى هذا الحد من المنافسة بعد هزيمتها بطلة سيشل في الدور ثُمن النهائي، ثم التفوق على بطلة إسبانيا في الدور ربع النهائي، قبل أن تتلقى خسارة أمام بطلة الصين في نصف النهائي، والتحول للعب على الميدالية البرونزية.
صاحبة الـ19 عامًا تمتلك في جعبتها ميداليتَيْن ذهبيتَيْن، استطاعت الحصول عليهما بعد فوزها ببطولة العالم للناشئين، وبطولة العالم العسكرية، كما استطاعت الحصول على فضية البطولة الآسيوية في 2022، و3 برونزيات ببطولة الجائزة الكبرى لعام 2023، ودورة الألعاب الآسيوية في 2022.