"الفيحاني" مدير ملعب أحمد بن علي: الملعب سيترك إرثًا رياضيًّا مستدامًا بعد انتهاء منافسات المونديال

وأشار الفيحاني إلى أن الاستدامة شكّلت محورًا رئيسيًّا في بناء الملعب منذ البداية؛ حيث أوضح أن 90% من المواد الناتجة عن إزالة الملعب القديم، الذي كان قائمًا في موقع الملعب، استخدمت في تشييد الملعب الجديد، لافتًا إلى أن النسبة المتبقية يُعاد تدويرها واستخدامها مجددًا في أعمال فنية، فضلًا عن تزويد الملعب بتقنية التبريد المتطورة التي تضمن الاستفادة منه طوال العام.