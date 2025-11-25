لأول مرة.. جدة تستضيف الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات

من جانبه، أعرب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن فخره واعتزازه بهذه الاستضافة، مؤكدًا أنها تعكس ما وصلت إليه رياضة المحركات في المملكة من تطور في البنية التحتية والتنظيمية. وأضاف أن مشاركة السائقين السعوديين حمزة باخشب وسعيد الموري تمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرة وتعزيز مستوى التنافس، وتُبرز تطور المواهب السعودية في هذا المجال.