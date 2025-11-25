لأول مرة.. جدة تستضيف الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات

للمرة الأولى في تاريخ المملكة، تستضيف مدينة جدة غدًا (الأربعاء) الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات WRC، "رالي السعودية 2025"، والتي تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن الدعم السخي من القيادة الرشيدة –حفظها الله– هو المحرك الرئيس للإنجازات النوعية التي يشهدها القطاع الرياضي، مشيرًا إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي تُعد امتدادًا لمسيرة النجاحات التي رسّخت حضور المملكة على خارطة الرياضات الدولية.
وأوضح سموه أن الجولة الختامية للرالي ستتضمن 17 مرحلة على مدى أربعة أيام، بمشاركة 82 سائقًا وملاحًا يمثلون 25 جنسية، يتنافسون على ثلاث فئات ضمن مسار يبلغ طوله الإجمالي 1218 كيلومترًا، منها 319 كيلومترًا خاضعة للتوقيت، متمنيًا لجميع المتسابقين التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن فخره واعتزازه بهذه الاستضافة، مؤكدًا أنها تعكس ما وصلت إليه رياضة المحركات في المملكة من تطور في البنية التحتية والتنظيمية. وأضاف أن مشاركة السائقين السعوديين حمزة باخشب وسعيد الموري تمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرة وتعزيز مستوى التنافس، وتُبرز تطور المواهب السعودية في هذا المجال.
ويمتد المسار عبر عدة مناطق شمال جدة، تشمل: خليص، عسفان، ذهبان، أم الجرم، الغولاء، ووادي المطوي، ما يمنح المشاركين تجربة فريدة تعكس تنوع التضاريس السعودية وتحدياتها الفنية.
ويُختتم الموسم في جدة بعد الجولة السابقة في اليابان التي شهدت سيطرة فريق تويوتا جازو للسباقات على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب السائقين، حيث يتصدر البريطاني إلفين إيفانز بـ272 نقطة، يليه الفرنسي سيباستيان أوجييه بـ269 نقطة، ثم الفنلندي كالي روفانبيرا بـ248 نقطة.
وتؤكد هذه الاستضافة مكانة المملكة المتنامية على الخارطة الرياضية العالمية، ودورها المحوري في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.