"يويفا" يكشف أسباب إلغاء مباراة المركز الثالث في يورو 2024

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن أسباب عدم إقامة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم أوروبا 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا ، حتى الرابع عشر من يوليو الجاري.
بينما يستعد منتخبا إنجلترا وإسبانيا للمباراة النهائية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) على الملعب الأولمبي في برلين الأحد المقبل، في الوقت الذي عادت فيه بعثتا هولندا وفرنسا مباشرة إلى الديار بعد الخسارة في المربع الذهبي.
وأوضح (يويفا) أن مباراة تحديد المركز الثالث ألغيت كجزء من التغيير في شكل البطولة بين عامي 1980 و1984.
وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، اليوم الخميس، أن المباراة لا يتم اعتبارها جاذبة، ولم تكن جزءًا من اليورو منذ ذلك الحين، لا يوجد أي مخطط لإعادة دمج مثل هذه المباراة.
يُذكر أن منتخب تشيكوسلوفاكيا سابقًا آخر منتخب حصل على المركز الثالث، وذلك في بطولة عام 1980، حينما تغلب على إيطاليا بركلات الترجيح في آخر مباراة لتحديد ثالث البطولة، التي فازت ألمانيا باللقب آنذاك.