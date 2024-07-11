"يويفا" يكشف أسباب إلغاء مباراة المركز الثالث في يورو 2024

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، اليوم الخميس، أن المباراة لا يتم اعتبارها جاذبة، ولم تكن جزءًا من اليورو منذ ذلك الحين، لا يوجد أي مخطط لإعادة دمج مثل هذه المباراة.