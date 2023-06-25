كوريا الجنوبية تبلغ نصف النهائي بكأس آسيا للناشئين على حساب تايلاند

نجح منتخب كوريا الجنوبية في العبور إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على تايلاند المضيفة 4-1 اليوم الأحد على ستاد باثوم ثاني، ضمن ربع النهائي بكأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.