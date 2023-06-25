رياضة
كوريا الجنوبية تبلغ نصف النهائي بكأس آسيا للناشئين على حساب تايلاند
تنتظر الفائز من مباراة السعودية وأوزبكستان في المربع الذهبي
نجح منتخب كوريا الجنوبية في العبور إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على تايلاند المضيفة 4-1 اليوم الأحد على ستاد باثوم ثاني، ضمن ربع النهائي بكأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وسجل كانغ مين-وو (4) وكيم ميونغ-جون (36) ويون دو-يونغ (69) وكيم هيون-مين (84) أهداف كوريا الجنوبية، في حين أحرز دوتساي بوراناجوتانون (16) هدف تايلاند.
ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في الدور قبل النهائي يوم الخميس مع الفائز من مباراة السعودية وأوزبكستان التي تقام غدًا الاثنين.
يُشار إلى أن المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي تحصل على البطاقات الأربع المخصصة لقارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في إندونيسيا.