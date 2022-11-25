دوري السيدات: الظروف الجوية تؤجل مباراة الاتحاد والشباب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تأجيل مباراة اليوم بين فريقي الاتحاد والشباب، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات 2023/2022 بسبب الأحوال الجوية، دون تحديد موعدها الجديد.
ونشر الحساب الرسمي لإدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد، في "تويتر"، تغريدة قال فيها: "نظرًا للظروف الجوية التي تمر بها محافظة جدة ولسلامة لاعباتنا وجماهيرنا.. فقد تقرر تأجيل لـقـاء الاتـحـاد و الـشـبـاب.. وسيتم الإعلان عن الموعد لاحقاً".
وتعتبر مباراة فريقي الاتحاد والشباب للسيدات مؤجلة بالأصل، والتي كان موعدها في 12 نوفمبر الحالي، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ليتم نقلها إلى 25 نوفمبر الحالي، قبل أن تؤجل للمباراة الثانية.
وشهدت مدينة جدة هطول أمطار غزيرة، الخميس، مما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، حيث غمرت المياه، عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددًا كبيراً من الأضرار بالمركبات.
ويتصدر فريق النصر جدول الترتيب للدوري الممتاز للسيدات، برصيد 10 نقاط، متقدمًا عن الثاني الهلال والثالث اليمامة بفارق الأهداف، في حين يحتل فريقا الشباب والاتحاد على التوالي مركزي الرابع والخامس برصيد 4 نقاط.