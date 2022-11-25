دوري السيدات: الظروف الجوية تؤجل مباراة الاتحاد والشباب

وشهدت مدينة جدة هطول أمطار غزيرة، الخميس، مما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، حيث غمرت المياه، عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددًا كبيراً من الأضرار بالمركبات.