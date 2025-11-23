أخضر الشابات يختتم معسكر الطائف ضمن التحضير للاستحقاقات المقبلة

اختتم المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم معسكره الإعدادي في محافظة الطائف، والذي يأتي ضمن البرنامج التحضيري للاستحقاقات المقبلة، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام داخل الفريق.