أخضر الشابات يختتم معسكر الطائف ضمن التحضير للاستحقاقات المقبلة

اختتم المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم معسكره الإعدادي في محافظة الطائف، والذي يأتي ضمن البرنامج التحضيري للاستحقاقات المقبلة، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام داخل الفريق.
وشهد المعسكر عددًا من الحصص التدريبية الميدانية التي ركّزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب تدريبات بدنية مكثفة أسهمت في رفع مستوى اللياقة وتحسين الأداء داخل أرض الملعب.
ويأتي هذا المعسكر ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المواهب الشابة، ودعم جاهزيتها للمرحلة المقبلة، بما يُعزز من حضور المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية.