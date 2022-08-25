أوراوا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022 للمرة الرابعة بتاريخه

تأهل نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى النهائي بعد فوزه على جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بفارق ركلات الترجيح 3-1، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي، يوم الخميس على استاد سايتاما 2002، ضمن قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
في الوقت الأصلي تقدم أوراوا ريدز عبر هدف يوسوكي ماتسو في الدقيقة 11، قبل أن يدرك جيونبوك موتورز التعادل خلال الشوط الثاني بواسطة بايك سيونغ-هو "55 من ضربة جزاء".
ثم في الوقت الإضافي تقدم جيونبوك موتورز بهدف هان كيو-وون "116"، لكن أوراوا ريدز أدرك التعادل عن طريق كاسبر جونكر "120".
وفي ركلات الترجيح سجل أوراوا ريدز ثلاثة أهداف من أربع محاولات، في حين تألق شوساكو نيشيكاوا حارس أوراوا ريدز في التصدي لأول محاولتين من الفريق الكوري ليمهد الطريق أمام فوز فريقه.
وتأهل أوراوا ريد دايموندز إلى نهائي البطولة لمواجهة بطل غرب آسيا، علمًا بأن الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب تقام خلال شهر فبراير 2023.
وهذه المرة الرابعة التي يتأهل فيها أوراوا ريدز إلى النهائي، بعدما كان توج باللقب عامي 2007 و2017، في حين خسر نهائي نسخة عام 2019 أمام الهلال السعودي.