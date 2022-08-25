أوراوا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022 للمرة الرابعة بتاريخه

تأهل نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى النهائي بعد فوزه على جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بفارق ركلات الترجيح 3-1، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي، يوم الخميس على استاد سايتاما 2002، ضمن قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2022.