لنقل تجربته وتبادل الخبرات.. "مركز التحكيم الرياضي" يشارك في المؤتمر العربي الثالث للرياضة بالقاهرة

اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركته في المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون الذي أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من الـ 28 وحتى الـ 30 من شهر أبريل الجاري تحت عنوان "آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية"، بناءً على الدعوة الموجهة للمركز للمشاركة في المؤتمر من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية.