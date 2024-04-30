لنقل تجربته وتبادل الخبرات.. "مركز التحكيم الرياضي" يشارك في المؤتمر العربي الثالث للرياضة بالقاهرة

اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركته في المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون الذي أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من الـ 28 وحتى الـ 30 من شهر أبريل الجاري تحت عنوان "آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية"، بناءً على الدعوة الموجهة للمركز للمشاركة في المؤتمر من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وتضمنت فعاليات المؤتمر، التي عُقِدت على مدار ثلاثة أيام، مشاركة الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر بن سعد الجهني كمتحدث رئيس في جلسة حوارية حملت عنوان "التحديات التي تواجه مراكز التحكيم العربية وآليات تعزيز فاعليتها المهنية".
وتناول "الجهني" تجربة مركز التحكيم الرياضي السعودي، وسلط الضوء على الأساس التشريعي للمركز والتشريعات القانونية لعمل المركز، مستعرضًا أبرز منجزاته والتحديات التي تواجهه وتطلعاته المستقبلية نحو تعزيز حضوره في المشهد التحكيمي الرياضي المحلي والإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن سلسلة من المشاركات المستمرة لمركز التحكيم الرياضي السعودي في المؤتمرات والمحافل القانونية والرياضية المحلية والإقليمية بهدف إبراز جهود المركز ونقل تجربته في مجال التحكيم الرياضي بالإضافة إلى تبادل التعاون والخبرات مع الهيئات والمؤسسات الرياضية والقانونية الإقليمية والدولية باعتبارها إحدى مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمركز.