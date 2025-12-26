صافرة هولندية تضبط لقاء الهلال والخليج والطريس يقود مواجهة الفتح والأهلي

كلف الاتحاد طاقمًا هولندياً لإدارة مواجهة الهلال مع نظيره الخليج المقررة على ملعب "المملكة أرينا"حيث يقود اللقاء الحكم سيردار غويزويويوك حكمًا للساحة بمساعدة كل من إروين زينسترا (مساعد أول) وباتريك إينيا (مساعد ثانٍ) فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف بول فان بوكيل وبمساعدة من روجير هوينج.