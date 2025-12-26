صافرة هولندية تضبط لقاء الهلال والخليج والطريس يقود مواجهة الفتح والأهلي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طواقم التحكيم التي ستقود مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26 .
وأسند إدارة مباراة الفتح والاهلي للحكم خالد الطريس ويساعده الحكمان محمد العكبري وعبدالرحيم الشمري فيما سيتولى سلطان الحربي قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من محمد خليل.
أما لقاء لقاء الخلود مع ضيفه التعاون سيقوده الحكم عبدالله الشهري كحكماً للساحة ويساعده كل من سعد السبيعي و سعد الشبرمي في حين ستكون غرفة الفيديو تحت عهدة عبدالله الخربوش و علي العلي.
كلف الاتحاد طاقمًا هولندياً لإدارة مواجهة الهلال مع نظيره الخليج المقررة على ملعب "المملكة أرينا"حيث يقود اللقاء الحكم سيردار غويزويويوك حكمًا للساحة بمساعدة كل من إروين زينسترا (مساعد أول) وباتريك إينيا (مساعد ثانٍ) فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف بول فان بوكيل وبمساعدة من روجير هوينج.