في ليلة تألق "كنو".. "الأخضر" يتجاوز فلسطين ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس العرب 2025

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب لوسيل، ضمن الدور ربع النهائي، بقيادة الحكم المصري أمين عمر.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وشهد تصديًا رائعًا لحارس الأخضر نواف العقيدي لتسديدة فلسطينية في الدقيقة 22، قبل أن يردّ حارس فلسطين رامي حمادة بتصدٍّ مميّز لتسديدة قائد الأخضر سالم الدوسري عند الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، تقدّم الأخضر بهدف أول من ركلة جزاء نفذها فراس البريكان في الدقيقة 58 بعد خطأ ارتُكب ضد سالم الدوسري. لكن المنتخب الفلسطيني تمكن من تعديل النتيجة بواسطة عدي الدباغ في الدقيقة 64 بعد خطأ دفاعي في إبعاد الكرة. وكاد علي مجرشي أن يعيد التقدم للأخضر بتسديدة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 70.
وفي الوقت بدل الضائع (90+5)، حصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء قبل أن يتم إلغاؤها بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية.
واصل الأخضر الضغط، وتصدى حارس فلسطين لتسديدة مصعب الجوير في الدقيقة 98، قبل أن يهدر وليد الأحمد فرصة محققة في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الأول (105).
وفي الدقيقة 115، صنع سالم الدوسري كرة عرضية مثالية تابعها المتألق محمد كنو برأسية جميلة سكنت الشباك الفلسطينية، ليمنح الأخضر الهدف الثاني ويؤكد تأهله إلى نصف النهائي، في حين ودّع المنتخب الفلسطيني البطولة.