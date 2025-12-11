في ليلة تألق "كنو".. "الأخضر" يتجاوز فلسطين ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس العرب 2025

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب لوسيل، ضمن الدور ربع النهائي، بقيادة الحكم المصري أمين عمر.