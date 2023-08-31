دوري روشن: القمة والإثارة في "كلاسيكو" الاتحاد والهلال.. تعرّف على بقية مباريات الجولة الخامسة

تنطلق غداً الجمعة، الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقمة منتظرة تجمع الاتحاد وضيفه الهلال، في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، "مسرح الكلاسيكو" المرتقب بين المتصدر وحامل اللقب، عندما يقابل الهلال بطل الموسم قبل الماضي في قمة المرحلة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن" 2023 - 2024.
ويتصدر الاتحاد الدوري بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، وهو نفس عدد الأهداف التي هزّ بها الشباك ليكون أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن، بقيادة المغربي عبدالرزاق حمدالله، ثاني لائحة الهدافين، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، فيما حافظ على نظافة شباكه في المراحل الأربع السابقة.
ويتفوق الاتحاد بفارق الأهداف على جاره الأهلي، وبفارق نقطتين أمام الهلال الذي سقط في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه الفيحاء 1-1 في المرحلة الثانية.
وستكون قمة الغد أول اختبار حقيقي للاتحاد الذي على الرغم من انتصاراته الأربعة المتتالية لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وسيحاول تأكيد صدارته ورد الاعتبار أمام الهلال الذي أخرجه قبل أقل من شهر من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز عليه 3 - 1.
ويُمنّي الاتحاد النفس بتعافي النجم والهداف السابق لريال مدريد الإسباني وقائد الاتحاد الحالي بنزيما، بعد إصابته في المباراة الماضية أمام الوحدة وغيابه عن تدريبات الأربعاء، والأمر ذاته بالنسبة للبرازيلي فابينو تافاريس.
وفضلًا عن حمدالله ورومارينيو، يملك الاتحاد أسلحة مهمة مثل البرازيلي إيغور كورنادو والفرنسي نغولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي. في المقابل، يتطلع الهلال إلى تأكيد أفضليته على مضيفه، وإلحاق الخسارة الأولى به في الدوري وانتزاع الصدارة منه ولو مؤقتًا، كون الأهلي يحلّ ضيفًا على الفتح السبت.
ويبرز في الهلال نخبة من النجوم العالميين والمحليين، يتقدمهم البرازيلي نيمار المرشح لبدء مسيرته مع فريقه الجديد منذ انتقاله إلى صفوفه قادمًا من باريس سان جرمان.
وعاد نيمار الذي كان يعاني من إصابة طفيفة إلى التدريبات الجماعية، فيما تشير التحليلات إلى أنه سيحضر في قائمة المباراة، لكن مشاركته ستكون في جزء منها ولن يشارك من البداية.
ويبرز أيضًا الوافدون الجدد، الصربيان ألكسندر ميتروفيتش وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش، وحارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو، الذي حافظ على نظافة شباكه في المباراتين اللتين خاضهما عقب انتقاله من إشبيلية الإسباني.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الخامس تواليًا عندما يواجه الفتح العاشر، على أمل الانفراد بالصدارة في حال تعثر جاره الاتحاد في الكلاسيكو، لاسيما وهو يسير بخطى واثقة، عطفًا على الأداء الذي قدمه في أول أربع مباريات بفضل كوكبة من الأسماء الكبيرة، أمثال هداف ليفربول الإنجليزي السابق البرازيلي روبرتو فيرمينو، وجناح مانشستر سيتي السابق الدولي الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمان، والعاجي فرانك كيسييه، المنتقل من برشلونة الإسباني، والبرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال، والإسباني غابريال فيغا، المنضم حديثًا من سلتا فيغو الإسباني.
ويأمل النصر في مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الثالث تواليًا بعد خسارتين متتاليتين عندما يواجه مضيفه الحزم السادس عشر السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وحقق النصر فوزين كبيرين على الفتح 5 - 0، والشباب 4 - 0، ويسعى جاهدًا لفوز ثالث يواصل من خلاله انطلاقته وضمان البقاء قريبًا من أندية المقدمة، خصوصًا وأنه بات يقدم مستويات كبيرة رغم الإجهاد الذي يعاني منه بعض اللاعبين.
ويعوِّل النصر على قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر لائحة الهدافين برصيد 5 أهداف، والسنغالي ساديو مانيه والبرتغالي الآخر إدميلسون أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وسلطان الغنام وعبدالرحمن غريب.
ويفتقد النصر لخدمات نجم وسطه الإيفواري سيكو فوفانا وعبدالله مادو للإصابة، فيما لم تتأكد مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا ومواطنه أليكس تيليس وعلي لاجامي للسبب ذاته.
في المقابل، لم يقدم الحزم النتائج المأمولة في أول مباراتين، قبل أن يفرض التعادل على مضيفيه الفيحاء والخليج، وسيحاول تحقيق فوزه الأول أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.
ويملك الحزم لاعبين جيدين، أمثال البرتغالي أنطونيو كارفاليو والبرازيلي فينيسيوس سوزا، والإيفواري بن تراوري والغامبي محمد باداموسي.
وفي باقي المباريات يلعب الجمعة الفيحاء مع الرائد، والطائي مع أبها، والرياض مع الأخدود، والسبت الاتفاق مع ضمك، والشباب مع الخليج، والتعاون مع الوحدة.