دوري روشن: القمة والإثارة في "كلاسيكو" الاتحاد والهلال.. تعرّف على بقية مباريات الجولة الخامسة

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الخامس تواليًا عندما يواجه الفتح العاشر، على أمل الانفراد بالصدارة في حال تعثر جاره الاتحاد في الكلاسيكو، لاسيما وهو يسير بخطى واثقة، عطفًا على الأداء الذي قدمه في أول أربع مباريات بفضل كوكبة من الأسماء الكبيرة، أمثال هداف ليفربول الإنجليزي السابق البرازيلي روبرتو فيرمينو، وجناح مانشستر سيتي السابق الدولي الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمان، والعاجي فرانك كيسييه، المنتقل من برشلونة الإسباني، والبرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال، والإسباني غابريال فيغا، المنضم حديثًا من سلتا فيغو الإسباني.