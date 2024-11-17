في العاصمة السعودية الرياض.. الخماسي الحديث الدولي يختتم العمومية بتوزيع الجوائز

وشهد حفل الختام عرضاً مرئياً عن الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، وعرضاً آخر عن معالم المملكة العربية السعودية، ألقت بعدها رزان العائد عضو مجلس إدارة الاتحاد الخمسي الحديث كلمة عن استضافة الجمعية العمومية، واستعرضت بيان الصيعري والوتين الدربي لاعبتا المنتخب السعودي، إنجازاتهما الآسيوية أمام الحضور، قدم بعدها الدغيثر درعاً لرئيس الاتحاد الدولي السابق كلاوس شورمان، ليختتم الحفل بالعرضة السعودية.