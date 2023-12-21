في الجولة 18 من دوري روشن: النصر للثأر أمام الاتفاق.. والأهلي في مواجهة الحزم

تستكمل غدًا الجمعة باقي مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.
يدخل الأخدود المباراة وهو بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة ، بينما يأتي الشباب بالمركز الـ12 برصيد 18 نقطة.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
يشارك النصر بالمباراة وهو وصيف جدول دوري روشن السعودي للمحترفين ولديه 37 نقطة ويسعى إلى رد الدين للاتفاق بعد خسارته في الدور الأول 1 / 2 ، في حين يقع الاتفاق بالمركز الثامن ويمتلك 24 نقطة.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
يدخل الأهلي المواجهة وهو بالمركز الثالث برصيد 34 نقطة، فى حين يشارك الحزم باللقاء وهو يمتلك 12 نقطة ويحتل المركز الـ18 (الأخير).