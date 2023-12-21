في الجولة 18 من دوري روشن: النصر للثأر أمام الاتفاق.. والأهلي في مواجهة الحزم

يشارك النصر بالمباراة وهو وصيف جدول دوري روشن السعودي للمحترفين ولديه 37 نقطة ويسعى إلى رد الدين للاتفاق بعد خسارته في الدور الأول 1 / 2 ، في حين يقع الاتفاق بالمركز الثامن ويمتلك 24 نقطة.